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12:48, 18 июля 2025Бывший СССР

Еще одна группа украинских военных сдалась в плен

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на границе ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще одна группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на границе Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«В числе сдавшихся — солдаты 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказано в публикации.

По информации агентства, военным не удалось бежать с позиций из-за нехватки мест в боевых машинах, на которых уехали другие сослуживцы.

Ранее сообщалось, что во время боев за село Новохатское в Донецкой народной республике солдаты ВСУ пустились в бегство, надеясь на поддержку дронов.

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