Глава МИД Уругвая высказался об антироссийских санкциях

Глава МИД Уругвая Лубеткин: Политика санкций не приносит результатов

Политика санкций сама по себе не приносит результатов. Так санкционные ограничения против России прокомментировал глава МИД Уругвая Марио Лубеткин, передает РИА Новости.

«Сама по себе санкционная политика не принесла никаких результатов», — отметил дипломат, комментируя антироссийские санкции.

Лубеткин привел пример Кубы, которая находится под санкциями 60 лет. По его мнению, это доказательство неэффективности санкционного давления.

Ранее постпреды стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций против России. Список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.