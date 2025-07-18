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15:27, 18 июля 2025Мир

Глава МИД Уругвая высказался об антироссийских санкциях

Глава МИД Уругвая Лубеткин: Политика санкций не приносит результатов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

Политика санкций сама по себе не приносит результатов. Так санкционные ограничения против России прокомментировал глава МИД Уругвая Марио Лубеткин, передает РИА Новости.

«Сама по себе санкционная политика не принесла никаких результатов», — отметил дипломат, комментируя антироссийские санкции.

Лубеткин привел пример Кубы, которая находится под санкциями 60 лет. По его мнению, это доказательство неэффективности санкционного давления.

Ранее постпреды стран Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций против России. Список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

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