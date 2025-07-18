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10:27, 18 июля 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для бывшей ведущей «Вестей»

В Москве прокурор запросил 8 лет для бывшей ведущей «Вестей» Курбангалеевой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Россия-1

В Москве прокурор запросил восемь лет для бывшей ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, во Втором западном окружном военном суде рассматривается дело в отношении журналистки Курбангалеевой, а также второго фигуранта дела Алексея Барановского (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов).

Ранее сообщалось, что с мая 2024 года Курбангалеева разместила на своем канале видео, в котором усмотрели признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Также в январе 2023 года журналистка разместила в канале пост, в котором содержалась, как утверждается, ложная информация о действиях Российской армии при проведении СВО.

Прокурор запросил для Курбангалеевой восемь лет колонии заочно, Барановскому — шесть лет лишения свободы заочно. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они находятся в международном розыске.

Ранее сообщалось, что прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх.

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