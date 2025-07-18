Иностранный футболист ЦСКА назвал главные сложности жизни в России

Футболист ЦСКА Алеррандро назвал сложностями в России холод и русский язык

Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро назвал главные сложности, с которыми он столкнулся после переезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что больше всего ему мешали холод и незнание русского языка. Он подчеркнул, что русский язык показался ему невероятно сложным, однако добавил, что постарается выучить как можно больше русских слов.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года с возможностью пролонгации еще на один.

Алеррандро — лучший бомбардир чемпионата Бразилии в сезоне-2024. Последним клубом спортсмена до ЦСКА была «Витория», которая арендовала его у «Ред Булл Брагантино».