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21:33, 18 июля 2025Спорт

Иностранный футболист ЦСКА назвал главные сложности жизни в России

Футболист ЦСКА Алеррандро назвал сложностями в России холод и русский язык
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Алеррандро

Алеррандро. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро назвал главные сложности, с которыми он столкнулся после переезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист заявил, что больше всего ему мешали холод и незнание русского языка. Он подчеркнул, что русский язык показался ему невероятно сложным, однако добавил, что постарается выучить как можно больше русских слов.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года с возможностью пролонгации еще на один.

Алеррандро — лучший бомбардир чемпионата Бразилии в сезоне-2024. Последним клубом спортсмена до ЦСКА была «Витория», которая арендовала его у «Ред Булл Брагантино».

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