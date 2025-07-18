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11:29, 18 июля 2025Забота о себе

Из-за редкого заболевания 36-летний мужчина не дожил до свадьбы несколько месяцев

Metropoles: В Великобритании 36-летний мужчина не дожил до свадьбы из-за анемии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Galaganov / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании у 36-летнего Робина Пэрри сразу после рассылки свадебных приглашений стало прогрессировать редкое заболевание, из-за чего он всего несколько месяцев не дожил до бракосочетания. Его историю опубликовало издание Metropoles.

Сообщается, что у Пэрри была диагностирована анемия Даймонда-Блекфена — достаточно редкое врожденное заболевание кроветворной системы. Свадьбу мужчина с невестой запланировал на август. После рассылки приглашений друзьям и родственникам он даже начал продумывать мальчишник.

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Однако до бракосочетания британец не дожил. При этом несмотря на то, что Пэрри работал в онкологическом и гематологическом отделениях, он долгое время не замечал быстрого прогрессирования заболевания. Теперь в день свадьбы приятели и возлюбленная мужчины собираются организовать благотворительную прогулку в костюме супергероев. Собранные средства пойдут на помощь людям с аналогичным диагнозом.

Ранее в Испании ребенку с редким заболеванием врачи запретили выходить на улицу днем. В противном случае он может заболеть раком.

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