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20:58, 18 июля 2025Экономика

Известная певица задумала переделать жилье

Анна Семенович решила отремонтировать квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Певица и телеведущая Анна Семенович затеяла косметический ремонт в своей квартире. Звезда рассказала о планах на жилье в Telegram-канале.

По словам Семенович, в последний раз ремонт в ее квартире проводили около 12 лет назад, поэтому интерьер успел устареть. Певица собирается заменить мебель в гардеробной и гостиной, а также покрасить стены и сменить потолки.

«Все будет более минималистичное. Я уже повзрослела и хочу сделать что-то более современное и стильное», — поделилась артистка.

Ранее Семенович рассказала о квартире, с которой ей пришлось съехать из-за приведений. По словам певицы, после переезда в жилье ей начали сниться кошмары и мерещиться чужие шаги по ночам.

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