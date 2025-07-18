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15:00, 18 июля 2025Культура

Известный книжный магазин оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» и его основателя за пропаганду ЛГБТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Известный книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя признали виновными в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в произведениях. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Одного из владельцев популярного магазина Бориса Куприянова Тверской районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Сам магазин был оштрафован по той же статье на 800 тысяч рублей. Отмечается, что для Куприянова как физического лица наказание стало максимальным, тогда как для его компании, наоборот, составило минимальную сумму.

Известно, что весной 2025 года в магазине проходили прокурорские проверки, ряд произведений был изъят из продажи. Позже в отношении организации составили административные протоколы об участии в деятельности нежелательной организации.

Ранее в одном из самых известных книжных магазинов Санкт-Петербурга, «Подписные издания», прошли обыски. Правоохранительные органы пришли с проверкой после жалобы на то, что в ассортименте магазина присутствуют произведения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

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