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19:11, 18 июля 2025Бывший СССР

К задержанным в Баку россиянам допустили родственников

РИА: К задержанным в Баку россиянам допустили родственников
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К задержанным в Баку россиянам допустили родственников. Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Азербайджана Сабину Алиеву сообщает РИА Новости.

«Обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных в Баку граждан РФ были приняты в аппарате омбудсмена Азербайджана, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены», — говорится в пресс-релизе.

О том, когда именно к задержанным допустили родственников, и в каком состоянии они находятся, не уточняется.

30 июня в Баку арестовали восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. В зале суда задержанные появились со следами побоев — множественными гематомами на лице и теле, а также каплями крови на одежде.

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