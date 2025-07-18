Киев предложил иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя

Украина предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя

Созданная правительством Украины платформа Brave1 предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя в рамках программы «Тестируй на Украине». Об этом пишет Reuters.

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — заявил глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

Мороз рассказал о якобы «большом интересе» иностранных производителей оружия к инициативе, но не назвал ни одной компании, которая присоединилась к проекту на данный момент. Суть предложения заключается в отправке оружейными компаниями своей продукции на Украину и онлайн-обучения, в то время как Киев будет отправлять отчеты по итогам тестирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, США закупят у Киева используемые в конфликте с Россией дроны, а сами продадут Украине свое оружие