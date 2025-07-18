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08:27, 18 июля 2025Бывший СССР

Киев предложил иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя

Украина предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Созданная правительством Украины платформа Brave1 предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя в рамках программы «Тестируй на Украине». Об этом пишет Reuters.

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — заявил глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

Мороз рассказал о якобы «большом интересе» иностранных производителей оружия к инициативе, но не назвал ни одной компании, которая присоединилась к проекту на данный момент. Суть предложения заключается в отправке оружейными компаниями своей продукции на Украину и онлайн-обучения, в то время как Киев будет отправлять отчеты по итогам тестирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, США закупят у Киева используемые в конфликте с Россией дроны, а сами продадут Украине свое оружие

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