Киевский военный завод получил серьезные повреждения

ТАСС: Завод «Артем» по производству ракет в Киеве получил серьезные повреждения

Киевский военный завод «Артем», который занимается производством авиационных ракет класса воздух — воздух и оборудования для авиатехники, получил сильные повреждения. Об этом заявили очевидцы, передает ТАСС.

«Ночные удары ВС РФ в последние недели привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в Киеве», — поделился один из источников агентства. По его словам, сейчас местность вокруг завода «Артем» напоминает «сложившиеся катакомбы».

Серьезные разрушения наблюдаются и в Соломенском районе неподалеку от аэропорта «Жуляны», где находятся завод по производству электрооборудования «Элекон» и компания «Аэрос», специализирующаяся на авиационном оборудовании. «Удары здесь пришлись на ночное время, и пострадавших нет, но масштаб разрушений значительный», — рассказал местный житель.

10 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным военкоров, дронами «Герань» поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение ВСУ.