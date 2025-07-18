Китай стал меньше торговать с Украиной

Таможня КНР: В 2025 году объем торговли Китая и Украины упал на 22,1 процента

В 2025 году объем торговли Китая и Украины упал до 3,51 миллиарда долларов, год к году снижение составило 22,1 процента. О том, что две страны стали меньше торговать друг с другом, со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает ТАСС.

Причиной тенденции стало сокращение закупок украинской продукции Китаем на 51 процент, до 1,35 миллиарда долларов. В то же кремя КНР стала поставлять продукции больше — на сумму 2,16 миллиарда долларов (плюс 24 процента).

В июне объемы взаимной торговли составили 606,96 миллиона долларов (минус 12,4 процента в месячном выражении). Поставки украинской продукции сократились до 183,18 миллиона долларов (минус 41,3 процента), а китайские поставки — 423,78 миллиона (плюс 11 процентов).

Китай продает Украине автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы, компьютеры и прочие товары. В свою очередь Украина поставляет железную руду, жмых, кукурузу, подсолнечное и рапсовое масло, говядину, комплекты проводов, масло из соевых бобов, и прочее продовольствие, сырье и полуфабрикаты.

Ранее стало известно, что правительство Украины планирует перестать платить по кредиту, привлеченному в 2012 году от Экспортно-импортного банка Китая под госгарантии. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь идет о праве временно остановить платежи по кредиту с погашением в 2030 году, что с точки зрения Киева позволит провести с кредитной организацией переговоры о более благоприятных условиях возврата долга.