Власти Украины решили перестать платить китайскому банку по кредиту

Раду попросят дать властям Украины право перестать платить по кредиту банку КНР

Правительство Украины планирует реструктуризировать кредит Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), привлеченный в 2012 году от Экспортно-импортного банка Китая под госгарантии, а пока — перестать по нему платить. Об этом со ссылкой на данные депутата Верховной рады Ярослава Железняка сообщает ТАСС.

По словам парламентария, речь идет о праве временно остановить платежи по кредиту с погашением в 2030 году, что с точки зрения Киева позволит провести с кредитной организацией переговоры о более благоприятных условиях возврата долга.

Кредит на полтора миллиарда долларов, о котором идет речь, был взят на закупку зерна для экспорта по торговым соглашениям с КНР, а из-за финансовой несостоятельности ГПЗКУ гасить его пришлось государству.

Ранее Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств, отказавшись от выплаты майского платежа кредиторам в размере 665 миллионов долларов, который связан с госдолгом по так называемым ВВП-варрантам.

По итогам марта госдолг страны увеличился на 1,56 процента, достигнув 171,73 миллиарда долларов. Ожидается, что в текущем году его размер вырастет до 110 процентов ВВП.