Комбат прошел три километра под огнем ВСУ с ящиком лимонада и курами-гриль для бойцов

Российский комбат прошел три километра под обстрелом с курами-гриль для бойцов

Комбат прошел три километра под огнем ВСУ с ящиком лимонада и курами-гриль для бойцов. Об этом рассказала военный блогер Елизавета Елисеева в Telegram.

Перед штурмом командир пообещал подчиненным, что привезет все, что они попросят, если те успешно выполнят боевую задачу. Когда заданный участок был ими взят, бойцы попросили у офицера лимонад и копченую курицу. «И вот он, командир батальона, под обстрелом прошел три километра, неся ящик лимонада и восемь куриц-гриль — по одной на каждого бойца», — рассказал один из солдат.

Военнослужащий, с которым побеседовала Елисееве, отметил, что описанный им случай произошел на линии огневого взаимодействия, то есть, под прямым огнем противника. Российские позиции в это время прямой наводкой обстреливал украинский танк.

Ранее в Курской области солдат Российской армии спас сослуживцев, отбив головой летевший на него дрон. По словам бойца с позывным Апостол, сразу после этого группа продолжила движение.