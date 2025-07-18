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11:49, 18 июля 2025Россия

Комбат прошел три километра под огнем ВСУ с ящиком лимонада и курами-гриль для бойцов

Российский комбат прошел три километра под обстрелом с курами-гриль для бойцов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Комбат прошел три километра под огнем ВСУ с ящиком лимонада и курами-гриль для бойцов. Об этом рассказала военный блогер Елизавета Елисеева в Telegram.

Перед штурмом командир пообещал подчиненным, что привезет все, что они попросят, если те успешно выполнят боевую задачу. Когда заданный участок был ими взят, бойцы попросили у офицера лимонад и копченую курицу. «И вот он, командир батальона, под обстрелом прошел три километра, неся ящик лимонада и восемь куриц-гриль — по одной на каждого бойца», — рассказал один из солдат.

Военнослужащий, с которым побеседовала Елисееве, отметил, что описанный им случай произошел на линии огневого взаимодействия, то есть, под прямым огнем противника. Российские позиции в это время прямой наводкой обстреливал украинский танк.

Ранее в Курской области солдат Российской армии спас сослуживцев, отбив головой летевший на него дрон. По словам бойца с позывным Апостол, сразу после этого группа продолжила движение.

ЖЗЛ
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