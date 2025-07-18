Lexus с проломленной крышей проехал по Москве и попал на видео

В Москве очевидцы сняли на видео Lexus с проломленной от урагана крышей

Автомобиль марки Lexus с проломленной крышей проехал по Москве и попал на видео. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Baza.

Очевидцы сняли на камеру машину со сломанными дверьми и продавленной крышей. На размещенных кадрах видно, что за рулем находился мужчина, который следил за дорогой через отсутствующее лобовое стекло.

По данным канала, год назад во время урагана на машину упало дерево. Бывший владелец Илья (фамилия не раскрывается) пытался ее восстановить, но возникли проблемы с деталями. Кроме того, страховая компания признала случившийся инцидент не страховым случаем, поскольку дерево было вырвано с корнем. В связи с этим россиянин решил продать внедорожник. Его выкупили в первый же день. Новый владелец решил его перегнать самостоятельно.

В июне сообщалось, что в Москве пенсионерка попала в ДТП на Porsche Cayenne с номерами 001.