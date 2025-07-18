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04:13, 18 июля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о формировании огневого мешка в ДНР

Марочко: ВС России формируют огневой мешок у Попова Яра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Попова Яра в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, переход под контроль ВС России Попова Яра позволит Российской армии улучшить свое тактическое положение, а также начать бои за Константиновку и Красноармейск.

«Дело в том, что с освобождением данного населенного пункта часть украинской группировки рассекается и уже формируется небольшой огневой мешок юго-западнее от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по позициям украинских войск близ населенного пункта Кременная на территории Луганской народной республики (ЛНР).

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