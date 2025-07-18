Медведь напал на туристку в палаточном лагере на Камчатке

Медведь напал на туристку в палаточном лагере на Камчатке. Об этом сообщил представитель МЧС Камчатского края в социальной сети «ВКонтакте».

Животное напало на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ее прооперировали.

Представитель ведомства призвал не связываться с компаниями, которые проводят туры по не зарегистрированным МЧС маршрутам. «Они обязательно вас угробят самым изощренным образом. Без вариантов», — написал он. Турфирму проверят на соблюдение законодательства о туристской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. В ходе поисковой операции с участием местной полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови.