Медведев анонсировал удары с возрастающей силой по Киеву

Медведев: Удары по Украине, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой

Удары по объектам на Украине, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал 18-й пакет санкций, который согласовал Евросоюз (ЕС) против России. По мнению Медведева, ограничительные меры не способны изменить позицию Москвы.

«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — написал он.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.