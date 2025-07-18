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10:05, 18 июля 2025Россия

Москвичка заявила в полицию на гадалку из TikTok после не сработавшего заговора на крови

Москвичка заявила в полицию на гадалку из TikTok, которой отдала 400 тысяч
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Москвы заявила в полицию на гадалку из TikTok, которой отдала 400 тысяч рублей ради возвращения мужчины, после не сработавшего заговора на крови. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В мае 25-летняя россиянка была в отпуске в Дубае. Там она познакомилась с 30-летним ливийцем, на отдыхе у них завязались отношения.

Когда девушка вернулась в Москву, мужчина продолжил с ней общаться. Однако спустя время объявилась девушка возлюбленного. Она порекомендовала москвичке больше ему не докучать.

Расстроившись, жительница столицы нашла в TikTok «потомственную гадалку‑таролога», а заодно и нумеролога. Та заявила, что сможет помочь вернуть ухажера, но надо заплатить за приворот. Специалистка рассказала, что на мужчине стоят разные защиты, поэтому ритуалов потребовалось немало.

Заказчица несколько раз планировала прекратить сеансы приворота, однако гадалка разубедила ее. Также она присылала девушке фотографии с обрядов.

Москвичка отправила гадалке 450 000 рублей, но ливиец на связь так и не вышел. Позже девушка выяснила, что все фото гадалка брала из интернета. Горожанка обратилась к правоохранителям.

До этого стало известно, что штрафы для гадалок и экстрасенсов предложили увеличить в России до одного миллиона рублей.

ЖЗЛ
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