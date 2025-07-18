Мужчина грязно отомстил совращавшему его невесту другу и оставил ему «шрам на всю жизнь»

Пользователь Reddit с ником Known_Examination_45 рассказал о неприятной истории, которая произошла с его невестой в доме знакомой семейной пары. В тот период они кочевали по приятелям в ожидании, когда будет готов к переезду их новый дом.

«Его жена была беременна, и несколько дней все было хорошо. Они провели нам экскурсию по дому, после чего мы с мужем вместе поупражнялись в кулинарии. Мы отлично поладили, но в один из дней моя невеста позвонила мне, когда я был на работе, и сказала, что нам нужно срочно поговорить. При встрече она рассказала, что весь день провела в машине из-за того, что хозяин дома схватил ее за задницу и пытался заставить переспать с ним», — написал автор.

Поняв, что оттуда нужно срочно съезжать, пара направилось в дом супружеской четы. Пока невеста собирала вещи, ее жених пошел в душ, где в его голове быстро созрел план мести.

«В ванной я навалил маргинально гигантскую кучу. Условия были идеальными для того, чтобы оставить ему шрам на всю жизнь. У него в душе была дорогая мочалка за 200 долларов, и именно ею я и подтерся, после чего повесил на обычное место», — рассказал довольный своим планом Known_Examination_45.

Уходя из дома с невестой, он рассказал правду о поступке мужа его беременной жене. В ходе разгоревшегося скандала выяснилось, что подобный проступок он совершает не впервые. А уже на следующий день провинившийся мужчина обнаружил вторую часть мести, после чего прислав автору темы фото покрытой засохшим калом мочалки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как ночевка с бойфрендом обернулась для нее необходимостью стирать штаны и отмывать ванную. В день отъезда к нему страдающая депрессией девушка забыла принять лекарства.