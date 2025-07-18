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22:01, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили отсутствие приглашения в Евросоюз

Стефанишина: Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС не открыли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Reuters

Экс-вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение. Об этом она высказалась в интервью изданию «Европейская правда».

Стефанишина подчеркнула, что европейские институции показали свою неготовность открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Не готовы, несмотря на то что основная политическая работа сделана, институциональная структура создана, первый этап переговоров в формате скрининга мы прошли достаточно хорошо... Мы поняли, что на сегодняшний день в ЕС нет политического единства вокруг этого решения», — объяснила она.

По словам бывшей вице-премьера, в Киеве ждали открытия первого кластера переговоров в пятницу, 18 июля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) «едва ли возможно» до завершения конфликта с Россией. «Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы эта война закончилась», — сказал он.

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