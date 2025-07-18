На Украине рассказали о механизме проведения новых выборов

Мудрая: Выборы на Украине требуют изменения законодательства

Выборы на Украине требуют изменения законодательства. Об этом заявила заместитель руководителя офиса президента республики Ирина Мудрая, передает New Voice (NV).

«Будет учитываться вся специфика ситуации после войны и, соответственно, [будут] приняты законодательные акты, которые сделают возможным проведение выборов после войны», — передает издание слова Мудрой.

По ее словам, в настоящий момент на территории республики нет условий для проведения безопасных выборов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти особенно опасаются проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих.

По словам Дубинского, команда президента Украины Владимира Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, находящихся в Евросоюзе, не смогут проголосовать.