Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о механизме проведения новых выборов

Мудрая: Выборы на Украине требуют изменения законодательства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Выборы на Украине требуют изменения законодательства. Об этом заявила заместитель руководителя офиса президента республики Ирина Мудрая, передает New Voice (NV).

«Будет учитываться вся специфика ситуации после войны и, соответственно, [будут] приняты законодательные акты, которые сделают возможным проведение выборов после войны», — передает издание слова Мудрой.

По ее словам, в настоящий момент на территории республики нет условий для проведения безопасных выборов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти особенно опасаются проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих.

По словам Дубинского, команда президента Украины Владимира Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, находящихся в Евросоюзе, не смогут проголосовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

    В Госдуме высказались о последствиях принятия 18-го пакета санкций для России

    В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

    Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

    Раскрыты личности подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ

    Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

    Два бензовоза столкнулись в России

    Захарова пообещала российский ответ на новые угрозы Японии

    Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

    Зампреда правительства российского региона арестовали за взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости