Депутат Дубинский: Зеленский больше всего боится проведения выборов на Украине

Украинские власти особенно опасаются проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале.

Так чиновник ответил на слова спикера Рады Руслана Стефанчука о том, что будущие выборы пройдут по новому закону и только на территории Украины.

По словам Дубинского, команда президента Украины Владимира Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, находящихся в Евросоюзе, не смогут проголосовать.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей», – отметил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что не нашел достойного кандидата на пост президента Украины.