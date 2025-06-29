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22:06, 29 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о страхе Зеленского проводить выборы на Украине

Депутат Дубинский: Зеленский больше всего боится проведения выборов на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти особенно опасаются проведения выборов и делает все возможное, чтобы их отсрочить и ограничить список голосующих. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале.

Так чиновник ответил на слова спикера Рады Руслана Стефанчука о том, что будущие выборы пройдут по новому закону и только на территории Украины.

По словам Дубинского, команда президента Украины Владимира Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, находящихся в Евросоюзе, не смогут проголосовать.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей», – отметил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что не нашел достойного кандидата на пост президента Украины.

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