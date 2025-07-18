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17:49, 18 июля 2025Бывший СССР

На Украине решили запустить аналог DOGE Маска

Глава Минцифры Федоров: На Украине планируется запустить аналог DOGE Маска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине планируется запустить аналог департамента государственной эффективности (DOGE), который был создан Илоном Маском в США. Об этом заявил министр цифрового развития Михаил Федоров в Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность государственных ведомств. Однако он не уточнил, о каких именно проектах идет речь. Министр заключил, что ищет человека, который может возглавить новое ведомство.

Ранее уличенную в коррупции вице-премьера Украины Ольгу Стефанишину решили отправить послом в США. Отмечается, что предыдущий наиболее вероятный кандидат, нынешний министр обороны Рустем Умеров будет сфокусирован на роли переговорщика, поскольку остается председателем переговорной группы с Россией.

До этого депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина может остаться следующей зимой без газа. По его словам, причиной этого стали коррупционные схемы.

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