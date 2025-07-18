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15:57, 18 июля 2025Экономика

Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

«Автостат»: Самой популярной у россиян машиной с пробегом осталась Lada 2107
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В июне 2025 года титул самой популярной машины у россиян сохранила за собой Lada 2107. Самые востребованные автомобили с пробегом со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» называет газета «Известия».

За первый месяц лета в РФ приобрели более 10,9 тысячи «семерок». Второй по популярности машиной стала Hyundai Solaris (9,2 тысячи проданных штук), а третьей — Kia Rio (9,1 тысячи единиц). В пятерку также вошли хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (8,7 тысячи штук) и Ford Focus (8,3 тысячи штук).

В топ-10 самых ходовых автомобилей состоят Lada 2170 («Приора»), Toyota Corolla, Lada 4×4 («Нива»), Lada 2190 («Гранта») и Toyota Camry.

По итогам первого полугодия продажи в России автомобилей с пробегом снизились на символические 0,5 процента, до 2,73 миллиона единиц. Отдельно в июне продажи упали на 6,4 процента в годовом выражении и на 4,8 процента по сравнению с маем, до 491 тысячи.

При этом за полгода цены на легковые автомобили с пробегом снизились: если в конце декабря прошлого года такое транспортное средство в среднем стоило 1 миллион 481 тысячу рублей, то на исходе июня 2025 года эта сумма опустилась до 1 миллиона 427 тысяч рублей.

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