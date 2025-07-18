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15:30, 18 июля 2025Ценности

Новую альтернативу татуировкам назвали смертельно опасной

Ставшее альтернативой татуировкам клеймение холодом назвали смертельно опасным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @UNILAD

Клеймение холодом, которое стало новой альтернативой татуировкам, назвали смертельно опасным. Материал публикует New York Post (NYP).

По информации издания, клеймение холодом, которое применяют для маркировки скота, неожиданно обрело популярность среди любителей татуировок. Ролики, в которых люди ставят подобные клейма прямо на кожу, набирают миллионы просмотров в TikTok.

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Дерматолог Андреа Суарез призвала читателей отказаться от следования тренду, поскольку клеймение холодном вызывает множество проблем со здоровьем. По ее словам, клеймение может привести к глубокому ожогу, который создает риск развития флегмоны — острой бактериальной инфекции, вызывающей воспаление глубоких слоев дермы и окружающей подкожной клетчатки.

Известно, что без надлежащего лечения целлюлит может привести к таким осложнениям, как сепсис, инфекция внутренней оболочки сердца и остеомиелиту — воспалению кости.

Ранее в июле российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра».

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