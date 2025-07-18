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10:37, 18 июля 2025Экономика

Объявлены цены на Lada Iskra

Цены седана Lada Iskra начинаются от 1,25 млн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Стали известны цены на комплектации седана Lada Iskra. РБК со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» сообщает, что они начинаются с 1,25 миллиона рублей.

Базовая модель Comfort стоит 1 249 000 рублей. Улучшенная Life (с кондиционером и обогревом передних сидений и зеркал) обойдется в 1 319 000 рублей. Дороже будет стоить Enjoy: цены на нее начинаются от 1 439 000 рублей. Среди прочего, там будут круиз-контроль, сигнализация и мультимедийная система LADA Enjoy Evo. А топовая версия Techno будет стоить от 1 579 000 рублей. Такие машины оснащены парктрониками, камерами заднего вида и подогревом руля.

Lada Iskra презентовали в 2024 году во время Петербургского международного экономического форума. Новая линейка автомобилей Lada, в которую вошли автомобили Iskra, как ожидается, придет на смену бюджетному семейству Granta к 2027 году. Для покупателей будут доступны три версии — седан, универсал и «внедорожная» версия — универсал Cross.

Изначально LADA Iskra строилась на варианте французской платформы CMF-B, на которой созданы Renault Clio и Duster, — CMF-B-LS. Однако из-за западных санкций конструкторы взяли курс на технологическую независимость и создали собственную версию под названием ХJО. По габаритам новая модель представляет собой среднее между флагманской моделью Vesta и бюджетной Granta.

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