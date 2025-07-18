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10:29, 18 июля 2025Забота о себе

Опровергнут опасный миф о бессоннице

Нейрофизиолог Викс предупредил о преждевременном старении из-за бессонницы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom  

Убеждение в том, что можно восполнить ущерб от бессонной ночи, просто поспав больше в следующий день, не соответствует действительности, заявил нейрофизиолог Райбель Викс. Опасный миф о бессоннице он опроверг в беседе с изданием Infosalus.

Викс предупредил, что нейтрализовать нанесенный бессонницей ущерб здоровью попытками отоспаться на следующий день или на выходных, не получится. Он подчеркнул, что недостаток сна затрагивает все органы и системы организма.

Среди последствий бессонницы он выделил нарушение когнитивных функций, перепады настроения, снижение работоспособности, ослабление иммунной системы, преждевременное старение, повышение риска развития гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

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