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07:15, 18 июля 2025Наука и техника

Опровергнут популярный стереотип о причинах ожирения

PNAS: Ультраобработанные продукты назвали причиной распространения ожирения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Международное исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало: в развитых странах люди толстеют не потому, что меньше двигаются, а из‑за того, что едят больше калорийной пищи.

Ученые проанализировали данные 4213 взрослых из 34 сообществ по всему миру — от охотников‑собирателей до жителей индустриальных стран. Они измерили общий суточный расход энергии и сопоставили его с индексом массы тела и процентом жира в организме.

Результаты оказались неожиданными: у жителей богатых стран действительно больше жира и выше ИМТ, но их суммарные энергозатраты даже выше, чем у людей из традиционных сообществ. Когда ученые сравнили данные с учетом размеров тела, различия в расходе энергии почти исчезли. Выяснилось, что рост ожирения объясняется не снижением активности, а прежде всего питанием — избытком калорий и высоким содержанием ультраобработанных продуктов в рационе.

Авторы подчеркивают: физическая активность важна для здоровья, но для борьбы с ожирением ключевым фактором остается контроль питания и снижение доли ультраобработанных продуктов в ежедневном рационе.

Ранее ученые выяснили, что состав жиров в рационе напрямую влияет на метаболизм и накопление лишнего веса. Оказалось, избыток олеиновой кислоты пособен стимулировать процессы, приводящие к ожирению.

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