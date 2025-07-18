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08:00, 18 июля 2025Из жизни

Студентку решили отчислить за секс с украинцем

В Китае студентку решили отчислить из университета за связь с украинцем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sohu

В Китае студентку университета решили отчислить за ночь с украинцем. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 16 декабря 2024 года в Шанхае. 21-летняя студентка по фамилии Ли вступила в интимную связь с 37-летним Данилой Тесленко — бывшим украинским киберспортсменом, известным под псевдонимом Zeus.

Позднее Тесленко опубликовал интимные видео и фотографии со студенткой в своей фанатской группе. Его поклонники без труда отыскали ее в соцсетях и узнали ее полное имя. Разразился скандал. Ситуацию усугубляли сообщения о том, что у девушки якобы был молодой человек, а у Тесленко — жена и ребенок (он это отрицал).

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Даляньский политехнический университет, где учится девушка, объявил о намерении отчислить ее. Как заявил представитель вуза, поведение Ли «подрывает национальное достоинство и репутацию учебного заведения». Она имеет право обжаловать отчисление до седьмого сентября.

Решение учебного заведения вызвало общественный резонанс, многие сочли наказание чрезмерным. Тесленко признался, что сожалеет о публикации снимков с девушкой.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали жителя города Нанкин, который под видом женщины переспал с сотнями мужчин, тайно снимая свои похождения на видео. По его утверждению, у него был 1691 сексуальный партнер. Многие из них не догадывались, что имеют дело с мужчиной.

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