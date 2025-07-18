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18:17, 18 июля 2025Спорт

Отказ в переходе в другую страну заплатившей за это российской фигуристке объяснили

ISU отклонил переход фигуристки Жилиной в Азербайждан после анализа документов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в том, чтобы сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ISU заявили, что отклонили заявку после тщательного рассмотрения. Решение было принято после анализа предоставленной документации.

15 июля совет ISU отказал Жилиной в смене спортивного гражданства. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

Вот это да!
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