Подполье сообщило о берущих взятки в криптовалюте сотрудниках ТЦК

ТАСС: Сотрудники херсонского ТЦК берут взятки в криптовалюте

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Херсоне берут взятки в криптовалюте. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

В подполье подчеркнули, что сотрудники ТЦК не обеспечили безопасность своих данных, из-за чего в открытом доступе оказалось много информации о счетах, аккаунтах в социальных сетях и другие данные. Подчеркивается, что представители подпольной организации изучают сведения вручную.

«Из интересного — наиболее продвинутые военкомы принимают взятки в криптовалюте, однако делают это весьма примитивно», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что несколько офицеров украинских ТЦК дезертировали со службы и сбежали с территории, подконтрольной Киеву. Уточняется, что многим из сотрудников ТЦК сегодня стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.