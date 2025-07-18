Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:11, 18 июля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о берущих взятки в криптовалюте сотрудниках ТЦК

ТАСС: Сотрудники херсонского ТЦК берут взятки в криптовалюте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Херсоне берут взятки в криптовалюте. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

В подполье подчеркнули, что сотрудники ТЦК не обеспечили безопасность своих данных, из-за чего в открытом доступе оказалось много информации о счетах, аккаунтах в социальных сетях и другие данные. Подчеркивается, что представители подпольной организации изучают сведения вручную.

«Из интересного — наиболее продвинутые военкомы принимают взятки в криптовалюте, однако делают это весьма примитивно», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что несколько офицеров украинских ТЦК дезертировали со службы и сбежали с территории, подконтрольной Киеву. Уточняется, что многим из сотрудников ТЦК сегодня стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Россиянка описала привычки жителей Латинской Америки фразой «у нас за такое в психушку»

    Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

    Подполье сообщило о берущих взятки в криптовалюте сотрудниках ТЦК

    Медведь утащил охотника в лес

    Раскрыты способы перестать стесняться во время секса

    Ограничения ввели в аэропорту российского города

    В Испании заявили о бессмысленности угроз Трампа в адрес России

    ВСУ атаковали дроном полицию из-за хот-догов

    Депутат Рады возмутился из-за выставки о Волынской резне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости