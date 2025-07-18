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14:58, 18 июля 2025Россия

Появилось видео ДТП со сбившим ребенка заммэра российского города

Опубликовано видео ДТП со сбившим ребенка заммэра Семилук
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео ДТП с участием заместителя мэра Семилук в Воронежской области Геннадия Чуркина, который сбил переходившего дорогу ребенка. Видео опубликовал Shot в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик с двумя пакетами выбегает на дорогу. В этот момент его сбил черный автомобиль Kia Cerato. После столкновения машина резко останавливается.

По данным канала, за рулем находился Геннадий Чуркин, который занимает пост заместителя российского города два месяца.

Ранее сообщалось, что ребенок отстал от мамы и попытался перебежать дорогу самостоятельно, но попал под колеса автомобиля. После аварии мальчика госпитализировали, но почти сразу же отпустили домой, у него диагностировали ушибы и ссадины.

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