Заммэра российского города сбил переходившего дорогу ребенка

НТВ: Заместитель мэра Семилук Чуркин сбил переходившего дорогу ребенка

Заместитель мэра Семилук в Воронежской области Геннадий Чуркин сбил переходившего дорогу семилетнего ребенка. О происшествии сообщает НТВ.

По данным канала, инцидент произошел на пешеходном переходе возле администрации района на улице Ленина. Ребенок отстал от мамы и попытался перебежать дорогу самостоятельно, но попал под колеса автомобиля.

Уточняется, что после аварии мальчика госпитализировали, но почти сразу же отпустили домой, у него диагностировали легкие травмы — ушибы и ссадины.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. При этом отмечается, что родители не имеют претензий к чиновнику.

Как пишет издание, чиновник назвал ДТП «стечением обстоятельств». С его слов, он якобы не заметил пешехода из-за другого автомобиля.

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