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16:59, 18 июля 2025Экономика

Появился прогноз о дефиците и подорожании удобрений

Forbes: Действия ВСУ могут обернуться дефицитом и подорожанием удобрений
Кирилл Луцюк

Фото: Paul White / AP

После того как ВСУ запретили ввозить в украинские порты азотные удобрения, стал расти риск подорожания и дефицита этой необходимой сельхозпроизводителям продукции. Об этом сообщило Forbes.

По его информации, украинские аграрии вынуждены искать иные способы ввезти удобрения на территорию страны. Речь идет об аммиачной селитре, безводном аммиаке, аммиачном растворе и других смесях. Тем временем в румынском порту Сулина в устье Дуная образовалась пробка из десятков судов. В свою очередь, представители украинских военно-морских сил объясняют введенный запрет стремлением избежать техногенной катастрофы.

Ранее замгендиректора «Фосагро» по продажам и маркетингу Михаил Стеркин раскритиковал санкции против российских удобрений, назвав такие меры угрозой глобальной продовольственной безопасности.

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