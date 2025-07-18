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16:23, 18 июля 2025Россия

Пожилую россиянку заподозрили в колдовстве, ударили по лицу и насильно обыскали

В Ингушетии пожилую женщину заподозрили в колдовстве и насильно обыскали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Ингушетии пожилую православную заподозрили в колдовстве, ударили по лицу и насильно обыскали. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как утверждает российское издание, недавно в пабликах Дагестана появилась информация о женщине, которая зашла во двор к людям с намерением провести сихр (так в исламе называют грех колдовства). Местные достали у женщины из сумки православные книги и призвали уйти восвояси. Другие люди в республике замечали странную пенсионерку в общественном транспорте.

Затем сведения об этой же гражданке попали в сообщества Ингушетии. Там рассказывали, что «колдунья» прибыла из Дагестана. Бабушку нашел один из местных и начал ей угрожать. Мужчина дал ей пощечину и заставил показать, что она носит в сумках.

В МВД Ингушетии организовали проверку по факту побоев.

Ранее стало известно, что житель Омска избил и взял в заложники пенсионерку из-за мыслей о преследовании.

ЖЗЛ
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