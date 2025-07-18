Премьер Великобритании намекнул на закупку оружия у США для Украины

Bloomberg: Великобритания может закупить у США оружие для Украины

Великобритания может закупить у США оружие для передачи его Украине в рамках инициативы американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство передает слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, намекнувшего на закупку оружия для Украины. Ему задали вопрос, планирует ли Лондон присоединиться к плану Трампа по поставкам зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву.

«Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине», — отметил британский премьер.

При этом агентство со ссылкой на источник отметило, что переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами о присоединении к этому предложению находятся на ранней стадии. Собеседник добавил, что решение на этот счет еще не принято.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон поддерживает инициативу президента США о военных поставках по линии НАТО.