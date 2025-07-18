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16:29, 18 июля 2025Ценности

Путину предложили осмотреть икону после 100 лет реставрации

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону после 100 лет реставрации
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту России Владимиру Путину осмотреть икону, которая находилась на реставрации 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Икона, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, сейчас хранится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Во время доклада главе государства Авдеев и рассказал о полноразмерной иконе высотой 185 сантиметров. Известно, что она датируется 1155 годом.

«Ее 100 лет реставрировали и к 2024 году закончили реставрацию. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию (...) Реставраторы сделали чудо», — высказался губернатор.

Ранее в июле под Рязанью нашли уникальную каменную икону начала XIII века.

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