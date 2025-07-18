Путину предложили осмотреть икону после 100 лет реставрации

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону после 100 лет реставрации

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил президенту России Владимиру Путину осмотреть икону, которая находилась на реставрации 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Икона, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского, сейчас хранится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Во время доклада главе государства Авдеев и рассказал о полноразмерной иконе высотой 185 сантиметров. Известно, что она датируется 1155 годом.

«Ее 100 лет реставрировали и к 2024 году закончили реставрацию. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию (...) Реставраторы сделали чудо», — высказался губернатор.

Ранее в июле под Рязанью нашли уникальную каменную икону начала XIII века.