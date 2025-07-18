Раскрыт тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Ювелир Томпкинс: Кольца Кейт Миддлтон на Уимблдоне означают новую веху в жизни

Эксперт по ювелирным изделиям Элла Ситрон-Томпкинс раскрыла тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на Уимблдоне. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Журналисты заметили, что для теннисного турнира супруга наследника британского престола принца Уильяма надела на безымянный палец левой руки четыре кольца. Как обычно она выбрала обручальное из золота и помолвочное с сапфиром и бриллиантом. Однако Миддлтон также решила надеть так называемые кольца вечности с белыми бриллиантами. Первое было подарено ее мужем в честь рождения принца Джорджа Уэльского, а второе — после завершения курса химиотерапии.

По мнению Ситрон-Томпкинс, выбор украшений был стратегическим и продуманным. Специалист обратила внимание на четвертое кольцо и объяснила, что оно может означать новую главу или важную веху в ее жизни. «После недавнего лечения стало ясно, что в ее жизни многое изменилось. Проблемы со здоровьем часто заставляют более глубоко ценить комфорт и символизм, особенно в выборе ювелирных изделий», — отметила ювелир.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вышла в свет после борьбы с раком и восхитила пользователей сети.