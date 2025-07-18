Раскрыто преимущество ультиматума Трампа для России

Advance: Россия может усилить переговорные позиции за срок ультиматума Трампа

Ультиматум России, поставленный президентом США Дональдом Трампом, в действительности может играть Москве на руку. Об этом заявило хорватское издание Advance.

Срок в 50 дней, установленный Трампом, наступил, когда Российская армия уже взяла инициативу на нескольких участках на поле боя, говорится в материале. «Логично ожидать, что Москва будет стремиться усилить контроль над территорией непосредственно перед истечением крайнего срока, тем самым укрепляя свои позиции на переговорах, на тот случай, если Вашингтон действительно начнет добиваться "срочного" прекращения огня», — рассудил автор.

Кроме того, как указали в издании, решение американского главы отсрочить ввод тарифов в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров напоминает его предыдущие политические маневры. Трамп, как поясняется в статье, прибегает к жесткой риторике для медийного эффекта, но в реальности меры противодействия оказываются условными и откладываются.