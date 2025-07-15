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12:34, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Трампа предупредили о негативном последствии выдвинутого против России ультиматума

RS: Трамп ультиматумом России усложнит себе жизнь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп, пригрозивший ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту, только усложнит себе жизнь. О негативном последствии выдвинутого против Москвы ультиматума для политика рассказала обозреватель Дженнифер Кавана в статье для Responsible Statecraft (RS).

«Установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит его собственную жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает урегулирование, которого он жаждет, еще более недостижимым и вынудит его предпринять шаги, которые скорее вредят, чем продвигают интересы США», — предупредила автор материала, говоря об ультиматуме американского лидера России.

Кавана заметила, что российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость в условиях санкций. По ее словам, нет никаких оснований ожидать, что ситуация изменится.

«Если возможности Трампа заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров с помощью экономических рычагов ограничены, то его военные рычаги влияния еще меньше. У Путина есть явное преимущество на поле боя», — добавила обозреватель.

О том, что президент США пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, сообщалось 14 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что Москва не приемлет никакие попытки диктовать ей условия.

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