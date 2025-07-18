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04:31, 18 июля 2025Наука и техника

Развеян популярный миф о способности собак

Animal Cognition: Собаки не умеют оценивать человека по его действиям
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mark Zamora / Unsplash

В журнале Animal Cognition опубликованы данные эксперимента, в котором проверяли, способны ли собаки формировать представление о человеке, наблюдая за его действиями. В исследовании участвовали 40 домашних собак. Сначала животным показали, как один человек угощает другую собаку кормом, а другой — отказывает. Затем собакам дали возможность пообщаться с этими людьми напрямую.

Поведение животных проанализировали по нескольким показателям: кого собака выбрала первой, сколько времени провела рядом с каждым человеком, проявляла ли активность вроде попыток приблизиться или получить угощение. Результаты показали, что собаки не отдавали предпочтения щедрому человеку — их реакции не отличались от поведения по отношению к тому, кто отказал в корме.

Ученые отмечают, что отсутствие различий наблюдалось даже после личного взаимодействия. Это говорит о том, что собаки в таких условиях не формируют «репутацию» человека и не соотносят его действия с возможной выгодой для себя.

Авторы исследования планируют продолжить работу и проверить, как ведут себя собаки с разным опытом — например, служебные, полицейские или живущие на улице. Это поможет понять, зависит ли умение оценивать людей от условий жизни и обучения собаки.

Ранее ученые выявили, что домашние животные способны влиять на процессы старения мозга. Оказалось, что собаки и кошки помогают замедлять ухудшение памяти и мышления у людей старше 50 лет.

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