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00:31, 8 июля 2025Наука и техника

Доказана удивительная польза кошек и собак

SR: Домашние животные способствуют замедлению возрастного ухудшения памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Домашние животные могут стать не только источником радости, но и фактором, замедляющим возрастное ухудшение памяти и мышления. Ученые проанализировали данные почти 25 тысяч человек старше 50 лет и обнаружили: владельцы собак и кошек стареют умом медленнее. Исследование продолжалось 18 лет, его результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Собаководы показали меньшие темпы снижения памяти, а владельцы кошек — лучшие результаты в речевых тестах и долговременной памяти. При этом владельцы птиц и аквариумных рыбок такой защиты мозга не получили — вероятно, из-за меньшего уровня физического и социального взаимодействия с питомцем.

Авторы считают, что эффект объясняется сразу несколькими факторами: физической активностью (например, прогулками), снижением одиночества, эмоциональной связью и даже когнитивной нагрузкой от взаимодействия с животным. Собака или кошка вовлекают в общение и требуют внимания, что активизирует разные зоны мозга.

Учитывая масштаб выборки и продолжительность наблюдений, исследователи призывают серьезнее относиться к роли домашних животных в профилактике когнитивных нарушений. Поддержка владения питомцами в пожилом возрасте — включая политику «дружественного жилья» и доступ к ветеринарии — может стать частью стратегии здорового старения.

Ранее ученые заявили, что домашние собаки могут наносить серьезный ущерб экосистемам. Они отпугивают диких животных, загрязняют водоемы и усиливают углеродный след из-за производства корма.

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