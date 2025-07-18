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12:05, 18 июля 2025МирЭксклюзив

В России оценили ресурсы США для ведения боевых действий

Полковник Матвийчук: У США хватит оружия на несколько месяцев военных операций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Levo1Desno2 / wikipedia

США обладают достаточными запасами ракет и других ресурсов для проведения полноценных операций в течение как минимум нескольких месяцев, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он отреагировал на слова экс-советника министра обороны Соединенных Штатов, полковника в отставке Дугласа Макгрегора о дефиците ракет у Вашингтона.

«Макгрегор существенно сгущает краски, — сказал Матвийчук. — Возможно, это делается для раскручивания гонки вооружений и капитала, дополнительных вливаний в военно-промышленный комплекс (ВПК) США. Думаю, заявления о каких-то дефицитах — просто создание видимости».

Полковник подчеркнул, что армия США самодостаточна и самостоятельна. По его словам, у страны достаточно ракет, бомб и других видов вооружений для того, чтобы проводить полноценные боевые операции по крайней мере в течение нескольких месяцев.

«США — это, извините, не Германия, которая не может развернуться ввиду каких-то своих внутренних ограничений. У США мощнейший ВПК. Так что все это просто игра слов и выкручивание рук Конгрессу в части дополнительного финансирования ВПК», — заключил военный.

Ранее Макгрегор заявил, что ракет, которыми располагают США, хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий. В связи с таким скудным запасом вооружений страна, как он считает, должна прекратить экспорт оружия.

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