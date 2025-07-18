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08:00, 18 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о подвохах с бесплатной диагностикой техники

Аналитики Роскачества: Мошенники представляются мастерами по ремонту техники
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Мошенники могут представляться мастерами по ремонту техники и выманивать деньги у клиентов под предлогом бесплатной диагностики техники, рассказали «Ленте.ру» в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Схема начинается с размещения в социальных сетях или на онлайн-барахолках объявлений о бесплатной диагностике техники. Клиенты обращаются к "специалистам", на что мошенники предлагают провести онлайн-консультацию. Для этого жертву убеждают установить программу удаленного доступа, — рассказали специалисты. — Получив контроль над компьютером, злоумышленники либо похищают ценные данные, либо устанавливают вредоносное программное обеспечение».

В других случаях, по словам аналитиков, после бесплатной диагностики мошенники могут сообщить о серьезных неисправностях и предложить список деталей, требующих замены. Приобрести, как объяснили эксперты, их предложат на сайте с большой персональной скидкой. Ссылка на этот сайт нередко оказывается фишинговой.

«Другая схема — разборка техники "для диагностики" с последующим требованием оплаты за сборку. А иногда в процессе "бесплатной" диагностики мошенники могут намеренно повредить детали, операционную систему компьютера или важные программы, чтобы создать необходимость в дорогостоящем ремонте или переустановке. Они могут удалить системные файлы, изменить настройки, установить несовместимые драйверы или вредоносное программное обеспечение», — предупредили специалисты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, они рекомендовали обращаться только в проверенные сервисные центры, работающие годами и имеющие положительные отзывы, а также обращать внимание на наличие договора на оказание услуг.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет воруют у абитуриентов учетную запись на портале «Госуслуги». Злоумышленники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а после просят перейти по присланной фишинговой ссылке, ведущей на дубликат сайта «Госуслуги».

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