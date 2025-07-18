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10:31, 18 июля 2025Путешествия

Россиян предупредили об аномальной опасности в Краснодарском крае

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об угрожающей региону опасности сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

По данным ведомства, во второй половине дня и вечером 18 и 19 июля на севере и востоке Кубани ожидается сильная жара. Местами температура поднимется до плюс 39 градусов.

Спасатели предупредили, что при такой погоде необходимо носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок и пить больше воды. «Двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени», — добавили в МЧС.

Ранее россиянин пожарил яичницу на раскаленном песке в Краснодарском крае. Эксперимент на пляже попал на видео.

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