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16:55, 18 июля 2025Экономика

Россияне обнаружили живой сюрприз под потолком

В Дагестане змея проползла в квартиру и слилась с карнизом
Александра Качан (Редактор)

В Дагестане в одну из квартир в многоэтажном доме заползла змея. Жильцы засняли пресмыкающееся на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

Змея пробралась в помещение через натяжной потолок и практически слилась с зеленым карнизом, из-за чего собственники не сразу ее обнаружили. Пресмыкающееся заметили только после того, как оно начало двигаться. Вид змеи не уточняется.

Ранее жительница Москвы нашла змею под своим диваном. Женщина отметила, что рептилия «просто лежала на полу» и не проявляла агрессию. Чтобы избавиться от змеи, собственница обратилась в экстренные службы.

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