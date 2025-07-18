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11:51, 18 июля 2025Путешествия

Россияне стали чаще ездить за границу и больше за это платить

OnlineTours: Средний чек тура за границу вырос на 17 процентов в 2025 году
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне стали чаще ездить за границу — за первые шесть месяцев 2025 года количество бронирований выросло на 23 процента. Об этом свидетельствуют данные агрегатора OnlineTours, которые есть у «Ленты.ру».

При этом платить за путешествия туристы стали больше. Отмечается, что средняя стоимость пакетного тура выросла на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 156 тысяч рублей на двоих.

В то же время внутренний туризм начинает терять позиции, его доля сократилась на 7 процентов. Хотя заметен рост цен на 25 процентов по ключевым направлениям (Сочи, Крым), где средний чек достиг 59 тысяч рублей.

Особняком стоит Красная Поляна, там стоимость отдыха выросла на 60-76 процентов и достигла 57 тысяч рублей, причем турпоток вырос на 26-40 процентов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали о росте международных поездок от 15 до 25 процентов на разных направлениях. На первом месте по популярности традиционно оказалась Турция.

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