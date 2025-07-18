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03:30, 18 июля 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь женщин в Таиланде фразой «незамужняя после 30 — потерянный человек»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Таиланде и пообщался с местной жительницей, которая рассказала ему о традициях страны. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Новая знакомая россиянина подчеркнула, что в этой стране Азии, особенно в небольших городах и деревнях, к 25 годам почти все вступают в брак. Иначе родственники «начинают шептаться» и думать, что человек безответственный.

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«В Таиланде, как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, незамужняя женщина после 30 — это уже потерянный человек. Жить для себя — это хорошо, но главный смысл жизни — создание семьи», — такими фразами описал услышанное автор публикации.

Россиянин добавил, что на его родине люди тоже часто спрашивают других о свадьбе и детях, но, по его словам, в наше время это считается чрезмерным вторжением в личную жизнь.

«В Таиланде же все серьезно. Девушка рассказала, что в ее деревне до сих пор родители договариваются о браках своих детей. В городах гораздо свободнее, но давление есть даже там», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Бангкоке и описал исторический центр тайской столицы фразой «нищета за немалые деньги». Он пожаловался, что вода в городских каналах смердит из-за помоев.

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