Россиянин ответил мигранту фразой в духе фильма «Брат» и попал на видео

Разговор россиянина с кидавшимся на детей мигрантом сняли на видео

Разговор россиянина с угрожавшим ему мигрантом сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская народная дружина».

На кадрах голый по пояс мужчина азиатской наружности говорит, что собирается ударить автора ролика. «Дружище, лучше так не делай», — отвечает россиянин. После этого иностранец пытается пожать мужчине руку и называет его братом. «Когда ты мне братом-то стал? (...) Ты мне не брат», — отвечает ему россиянин.

Очевидцы на видео рассказали, что перед этим мигрант кидался на детей. Он сам подтвердил это, однако объяснить своих мотивов не смог. Поведение мужчины говорит, что он, вероятно, находится в состоянии опьянения. На вызов приехали женщины-полицейские на «Ниве». Автор ролика выразил сомнение в том, что они смогут справиться с иностранцем. На этом видео обрывается.

Ранее на видео сняли строй из сотни мигрантов в Москве. Их построили сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в кафе, хостелах и торговых центрах столицы. В Росгвардии пояснили, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства.