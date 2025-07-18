В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

На юго-западе Москвы сотню мигрантов выстроили в строй во время рейда

На юго-западе Москвы сотню мигрантов выстроили в строй во время массового рейда. Ход мероприятия попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленных кадрах приезжие стоят перед сотрудниками правоохранительных органов. Некоторых иностранцев увозят в автозаках.

Обыски в ходе мероприятия были проведены в кафе, хостелах и торговых центрах столицы. В Росвардии пояснили, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства. Часть иностранцев доставили в полицию для проверки документов.

Кроме того, оперативники решили пообщаться с руководителями и администрациями организаций, где были найдены нелегалы.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект об освобождении ряда мигрантов от экзамена по русскому языку.